２月１４日の京都１１Ｒ・洛陽Ｓ（芝１６００メートル＝１４頭立て）は、７番人気のスズハローム（牡６歳、栗東・牧田和弥厩舎、父サトノダイヤモンド）が直線一気で勝利。２４年３月以来、約１年１１か月ぶりの勝ち星がオープン初勝利となった。勝ち時計は１分３４秒０（良）。スタートは決まったが、無理せず後方待機。４角から大きく外を回って進出し、スパートをかけた。直線に入ると猛然と勢いを増し、残り約１００メート