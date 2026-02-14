巨人は１４日、１６年目を迎える沖縄・那覇キャンプをスタートした。練習前には沖宮（おきのぐう）を参拝。伝統的な獅子もＧ戦士を歓迎した。沖宮での参拝時には、誰かが獅子に頭をかまれるのが恒例。原辰徳監督時代は指揮官自ら抜群の表情でかまれることが多かったが、今年は高卒２年目の石塚裕惺内野手が選ばれた。高橋由伸監督が率いていた２０１６年には岡本和真内野手（現ブルージェイズ）が獅子からガブリとされ、２年