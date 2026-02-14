日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１４日に放送され、俳優・小泉孝太郎がバレンタインデーの思い出を明かした。同番組は小泉とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。放送開始早々に小泉が「きょう、バレンタインデーなんです」と案内。ヒロミは「バレンタインデー、全然思い出ないな。オレ、男子校だったし。何にもない。男だけだから。全然つまんねぇな」と一蹴