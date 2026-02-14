第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「ＡＯＳＹＮスペシャルトークショー」が開催された。昨年、男子３０キロの部で優勝した荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝は、今年も参加。男子３０キロの部では伊藤国光氏（１９８５