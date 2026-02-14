アーティストで俳優の福山雅治（５７）が１４日、名古屋・ミッドランドスクエアシネマで行われた自身の映画舞台挨拶に登壇。観客と直接話するなど、さながらファンミーティングのようで、詰めかけたファンにとって最高のバレンタインデーとなった。福山は誕生日である６日に全国公開された映画「ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＭＡＳＡＨＡＲＵ ＬＩＶＥ ＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ月光 ずっとこの光につながっていたんだ」の監督を務め