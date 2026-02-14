もやしだけで作れる、チヂミ風おかず。粉と合わせて焼くだけで、シャキシャキ食感が楽しい一枚に。ボリュームたっぷりで簡単、お財布にやさしいのに食卓の主役になれる節約レシピです！『もやしのチヂミ風』のレシピ材料（2人分）もやし（根切りタイプ）……1袋（約250g） 〈A〉 ぬるま湯……大さじ3 鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2 小麦粉……大さじ3 片栗粉……大さじ2 サラダ油……大さじ1 白いりごま……小さじ1/2