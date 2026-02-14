１２日、空から見た重慶市巫山県の「神女大エスカレーター」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月14日】中国重慶市巫山県で12日、「神女大エスカレーター」が試験運転を開始した。設備は全長905メートル、高低差242メートルで、エスカレーター21基、エレベーター8基、動く歩道4基、歩道橋2基と跨線通路2カ所などで構成される。政府庁舎や病院、学校、埠頭など都市の主要施設をつなぎ、回り道や坂道の通