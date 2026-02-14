アリゾナ大戦の3回、ソロ本塁打を放つスタンフォード大・佐々木＝サプライズ（共同）【サプライズ（米アリゾナ州）共同】昨秋にプロ野球ソフトバンクからドラフト1位で指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）が13日、アリゾナ州サプライズで行われた開幕戦のアリゾナ大戦に「5番・一塁」で出場し、三回にソロ本塁打、五回に左翼線二塁打を放ち、4打数2安打1打点。10―7の勝利に貢献した。大学2年目を好発進し「まだま