2月14日、B1西地区の島根スサノオマジックに特別指定選手として加入した金山颯（尽誠学園高校3年）が、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦で初出場初得点をマークした。 島根県出身で島根スサノオマジックU15に所属していた経歴を持つ金山は、1月30日に島根へ加入。ホームのカミアリーナで行われた今節のシーホース三河戦からロスター入りした。