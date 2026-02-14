プレミアリーグは13日、1月度の月間最優秀監督賞を発表し、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が選ばれた。キャリック監督は解任されたルベン・アモリム前監督の後任として、先月13日に就任。直後のマンチェスター・シティ戦(○2-0)、アーセナル戦(○3-2)と強豪相手に連勝を飾るなど、ここまで5試合無敗(4勝1分)と好スタートを切っている。同賞はファン投票と専門家委員会の投票を合わせて選出され、キ