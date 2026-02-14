ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組がキャンプ初日を迎えた。米メディア『カリフォルニア・ポスト』は、「キャリアの転機になり得る大きな変化がありそうな選手」と評して27歳のリバー・ライアン投手をピックアップ。筋力アップが奏功し、オールスター級の活躍を見せると期待を寄せた。 ■3年