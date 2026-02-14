女優の細川直美が13日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾と1日早くバレンタインを楽しんだ際のユニークなやりとりを明かした。【映像】細川直美 夫・葛󠄀山信吾との結婚記念日ショットを披露この日、細川は「夫の仕事の都合で一日前ですがバレンタインデーをしました」と報告し、ハート型のチョコレートケーキの写真を公開。「毎年恒例のチョコレートケーキです」と紹介した。続けて、ケーキを前にした葛山