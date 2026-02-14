中国南部の遺跡で発見された、燻製されミイラになった9千年以上前の中年男性の人骨（国際研究チーム提供）中国南部から東南アジアにかけて発見された3600年〜1万1千年前の複数の人骨が、燻製で防腐処理されたミイラだったことが札幌医科大の松村博文名誉教授（生物人類学）らの調査で判明した。これまで人類最古とされていたチリ北部の7千年前のミイラよりさらに古いものがあり、歴史を塗り替えた。米考古学誌は、この研究成果