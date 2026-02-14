「練習試合、阪神４−７楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神は五回に若手の猛攻で４得点を挙げた。しかしその直後の六回に早川が打ち込まれて６失点を喫した。０−０の五回に試合が動いた。ドラフト２位の谷端（日大）と伏見が四球を選ぶなど１死一、二塁。中川が三遊間を抜ける痛烈な左前適時打を放って先制点を挙げた。さらに中野が右前への適時打を打ち２点目。２者連続四球で追加点を挙げ、