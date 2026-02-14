2月13日、9人組ガールズグループ・NiziUが、4月1日にリリースする2nd EPのタイトルを『Too Bad』から『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』へ変更されることが公式サイトで発表された。さらに同時に公開された新たなジャケットイメージを公開。従来のキュートな印象を覆す“オールブラック”のビジュアルが披露され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。公式Xに投稿されたビジュアルでは、メンバー全員がブラックコーデに身を包み、