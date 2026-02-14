第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「青梅信用金庫スペシャルトークショー」が開催された。昨年２月の大阪マラソンで、自己ベスト（２時間２８分５０秒）の５位入賞を果たした松田杏奈（３１）＝三井住友海上＝は、女子３０キロの部に