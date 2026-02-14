宝塚歌劇花組公演グランド・ラメント「蒼月抄（そうげつしょう）―平家終焉の契り―」、スパイシー・ショー「ＥＬＤＥＳＥＯ（エル・デセーオ）」が１４日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で開幕した。平安時代末期。平家最後の総大将・平知盛を主人公に、父の影を背負い、誓いと喪失の果てに辿り着いた姿を、蒼月に刻まれた命の抄（しょう）として描きだす。知盛を演じるトップスターの永久輝（とわき）せあは「総大将ということ