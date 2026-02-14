日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１４日、沖縄・名護での紅白戦でプロ初実戦登板となったドラ１・大川慈英投手（２２）の“超速クイック”を絶賛した。白組の２番手として３回から登板し、清宮幸に左翼線への適時二塁打を浴び、１回２安打１失点のほろ苦デビューとなったが、「僕はランナーいた時のクイック、セット（ポジション）でのボールが好きでしたね。あれ、バッターからしたら打ちづらい感じになるんで。クイックはトッ