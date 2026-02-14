◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）町田が２―２からのＰＫ戦の末、Ｊ１初昇格の水戸を下した。規定により勝ち点２を獲得し、開幕から公式戦連勝を３に伸ばした。前半は点の取り合いとなった。前半３９分、それまで押し込まれていた町田だが、ＣＫの２次攻撃からＦＷ相馬が上げたクロスにＦＷエリキが飛び込んで右足で決めて先制。エリキは百年構想リーグ、開幕から２