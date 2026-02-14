【モデルプレス＝2026/02/14】フリーアナウンサーの新井恵理那が2月13日、自身のInstagramを更新。手作りのバレンタインチョコレートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】36歳美人アナ「プロの腕前」手作りオランジェット◆新井恵理那「時短＆割安」な手作りバレンタインチョコ新井は「ラジオで、買おうかな〜とお話していたオランジェットですが、結局、平成女児なもんで、作っちゃいました。笑」とオレンジピールにチョコレート