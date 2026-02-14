牝馬クラシックの有力候補に挙げられている１番人気の敗戦に衝撃が広がっている。１４日に行われたクイーンＣ・Ｇ３（東京・芝１６００メートル）は単勝オッズ２・５倍の１番人気に推されたギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）が９着に敗れる波乱の結末。?（旧ツイッター）でもトレンド上位に入るなど注目を集めている。川田将雅騎手とコンビを組んだギャラボーグは９番枠からのスタートひと息で、