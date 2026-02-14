ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマーク。合計280.06点として銀メダルを獲得した。佐藤駿（エームサービス・明大）も銅メダルを獲得したこの日、会場に現れていた人物が話題になった。カザフスタンのシャイドロフが逆転の金メダルを獲得したこの日。会場にいたのは、前回の北京大会で優勝した