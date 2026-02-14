元格闘家の魔裟斗の妻でタレントの矢沢心（４４）が、家族ショットを公開した。矢沢は１４日までに自身のインスタグラムで「結婚して１９年昨日は結婚記念日でした家でまったり普通ごはんに子どもたちが花束を準備してくれていましたその思いに胸が熱くなりましたなんて事ない１日に花が添えられるだけで明るく華やかになりましたいい香りで綺麗な花です出会って２５年あっという間です皆んなが笑っていることが