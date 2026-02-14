◆練習試合ＤｅＮＡ２―９ロッテ（１４日・宜野湾）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が実戦初登板で先発し、２回を投げて２安打１失点、自責点０と上々のスタートを切った。初回、味方の失策もからんで１点を失ったものの、最速１５５キロの速球などをゾーンに集めて無四球。右腕は「オフシーズンにやってきたことをマウンドで表現できればと思っていました。それだけですね」と満足げに振り返っていた。