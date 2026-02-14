お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレント・まつきりなが13日、自身のインスタグラムを更新。同日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】グラスを手に29歳誕生日ホントにママとは思えな～い まつきは西野カナの「29」をチョイスし、「本日29になりましたいつも気にかけてくださる周りの方々に感謝します！」と記し、黒のホルターネックのキャミソール姿でチェアに腰かけ、グラスを顔の