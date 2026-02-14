ファジアーノ岡山 サッカーJ1、百年構想リーグを戦うファジアーノ岡山は14日、アウェーで広島との中国ダービーに臨みました。ファジアーノは、江坂のゴールで先制しますが、その後、追いつかれると、PK戦で敗れました。開幕戦に続き、2試合連続でPK戦での敗北です。