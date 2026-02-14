宝塚歌劇団花組トップ・永久輝せあが14日、兵庫・宝塚大劇場で「蒼月抄－平家終焉の契り－／EL DESEO」（～3月29日）の初日を迎えた。 平家の栄枯盛衰を作品で、永久輝は悲劇の武将・平知盛役。勇猛な武士としても知られるが、今回はトップ娘役・星空美咲演じる妻・明子との恋愛も描かれた。 今回から星組スターだった極美慎が組替し、大劇場お披露目。花組スター聖乃あすかと同期の100期生