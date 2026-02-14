ミラノ・コルティナオリンピックの金メダリスト、岡山市出身の木村葵来選手の母校・倉敷翠松高校に14日、活躍を称える懸垂幕が掲げられました。「感動をありがとう」とメッセージが添えられています。 木村選手は、スノーボード男子ビッグエアで５回転半の大技「スイッチバックサイド1980」を決め、金メダルを獲得しました。 木村選手はスロープスタイルにも出場します。家族や関係者らが倉敷翠松高