資料岡山南警察署 SNSで知り合った岡山市の中学生の少女を誘拐しようとしたとして、13日、横浜市南区のアルバイトの男(54)が未成年者誘拐未遂の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は少女が未成年と知りながら、2025年12月から2026年2月3日ごろまでの間に、「高校のお金は施設が出してくれる」などと言い、家出をして自分のところに来るよう誘惑しました。そして、２月15日に少女を誘い出して保護者に無断で神奈川県に