岡山中央警察署 岡山市の高校の女子更衣室に侵入し体操服を盗んだ疑いで、14日、栃木県小山市に住む会社員の男（38）が建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は2025年12月30日の午前2時20分ごろから午前2時30分ごろまでの間に、岡山市の高校の女子更衣室に侵入し、女子生徒２人の半袖シャツやハーフパンツなど合わせて4点を盗んだ疑いがもたれています。岡山中央警察署が1月15日に高校から被害届