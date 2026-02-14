遠藤航は11日のサンダーランド戦で負傷日本代表の森保一監督が2月14日、左足首を負傷したリバプールMF遠藤航について言及した。明治安田J1百年構想リーグ第2節のFC町田ゼルビア-水戸ホーリーホックを視察後に取材に応じた指揮官は「本当に選手自身が一番痛いと思いますし、我々にとっても悲しい、つらいことではあります」と話した。遠藤は2月11日に行われたプレミアリーグ第25節のサンダーランド戦（1-0）に先発出場したが、