槙野監督がJリーグ初白星を掴んだ元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2藤枝MYFCは2月14日、百年構想リーグ第2節のJ3松本山雅FC戦で2-0の勝利を収めた。今季から就任した38歳の新人・槙野監督にとってJリーグ公式戦初勝利となった。藤枝は後半15分、左サイドでフリーキック（FK）を獲得すると、今季松本から加入したMF菊井悠介が右足を振り抜いた。GKの前でワンバウンドし、そのままゴール。背番号10の“恩返し”弾で先制に成功