◇明治安田J1百年構想リーグ京都1（3PK1）1清水（2026年2月14日IAIスタジアム日本平）京都は2試合連続PK戦で、今季初勝利を手にした。相手は昨季、初優勝が遠のく黒星を付けられたのが清水。リベンジの思いは強く、開始10秒でFWマルコ・トゥーリオがポスト直撃のシュートを放った。だが、その後は生命線のセカンドボール奪取や球際の戦いで後手を踏んだ。後半1分の失点もクリアした後のボールを拾われたところからDFアピ