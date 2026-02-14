女優の鳴海唯が１４日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。「私はちょっとＭなのか…」と共演女優からの塩対応を楽しんでいると告白した。鳴海は、放送中の同局のドラマ「テミスの不確かな法廷」で共演している元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥とゲスト出演した。ＶＴＲで同じく共演の女優・市川実日子が登場すると、現場での３人の会話について明かした。市川は「（鳴海が）『これ、かわいくないですか？』って、バッグに付けたキーホ