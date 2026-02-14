明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節（14日・JITリサイクルインクスタジアムほか＝7試合）東B組は甲府が長野を2―0で下し、札幌に逆転勝ちした大宮とともに2連勝。東A組の湘南は相模原に4―0で快勝して初白星を挙げた。西A組は奈良が今治を1―0で破った。