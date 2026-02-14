◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節藤枝2―0松本（2026年2月14日藤枝総合運動公園サッカー場）藤枝の槙野智章新監督（38）が、就任後初勝利を挙げた。采配2試合目となったホーム・J3松本戦はFW菊井悠介（26）の2得点で快勝。前半こそリズムをつかみきれなかったが、0―2で敗れた初陣のJ3岐阜戦の反省も生かし、サポーターに勝利を届けた。「開幕戦から自分たちが変わった姿を見せないといけない」と、選手と共に熱く