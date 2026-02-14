ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」が１４日、生放送され、ドラマ「ショムニ」シリーズなどで知られる女優・櫻井淳子（５３）がゲスト出演した。櫻井は「娘が１８歳で成人したんですね」と明かし、「そのお祝いで、どうしても真珠のネックレスをプレゼントしたくて。真珠を探しに愛媛に」と真珠の三大生産地の一つ、宇和島を目指して愛媛県を旅したことを報告した。フード部分のフワフワのファーのような