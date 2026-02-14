大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2025年6月11日記事は取材時の状況）＊＊＊東北地方在住、バイカー歴約10年の若林利明さん（仮名・31歳）は、最近“マヌケ”な危険運転手に遭遇したという。◆スポーツカーに乗った若者があおってくる「走っていたのは、片側一車線が延々と続くうえに