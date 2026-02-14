宝塚歌劇の花組公演「『蒼月抄（そうげつしょう）』−平家終焉（しゅうえん）の契り−」「EL DESEO（エル・デセーオ）」が14日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。熊倉飛鳥氏作・演出による「蒼月抄−」では、花組トップ永久輝（とわき）せあが、平家の総大将平知盛にふんして主演し、壇ノ浦に散っていくまでの姿を演じた。永久輝は公演前のインタビューで「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅（さら）双樹の花の色、盛者