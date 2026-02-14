犬が低い姿勢で歩く理由 1.不安や恐怖を感じている 犬が低い姿勢で歩くのは、不安や恐怖を感じているからです。 動物病院の待合室にいた犬が呼ばれて診察室に入っていくとき、低い姿勢で歩くのを見たことはありませんか？「何をされるんだろう…」と、不安や恐怖の気持ちでいっぱいなときの犬の姿勢です。 知らない人や犬を目の前にしたとき、初めて訪れた場所にいるとき、不安や恐怖を感じた犬は低い体勢で歩き、自分の存在