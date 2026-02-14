繁殖引退犬をお家に迎えて愛情を注ぎ続けたら、少しずつ人間や外の世界への恐怖を克服してくれて…？素敵な変化と4年後の姿が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で6万6000回再生を突破しています。 【動画：人を怖がり触れることもできなかった繁殖引退犬→4年間愛情を注ぎ続けたら…涙が止まらない『現在の姿』】 人間と外の世界を怖がっていた繁殖引退犬 Instagramアカウント「erinamys5464」に投稿されたのは、保護犬の「リリ&#