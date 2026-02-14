バレンタイン商戦で自家需要に勝算を見込む動きや見方が散見された。自家需要に勝算を見込む背景には、ストレスの増加や節約疲れへの反動に伴いチョコレートに自分へのご褒美や癒しを求める動きが高まっているとの見立てがある。「贈るという需要はほぼ皆無」とし自家需要に商機を見出すのは、イトーヨーカ堂の荒幡淳グロサリー部銘店・食品ギフト担当マーチャンダイザ―。「店舗の古参の方にも『もう今は時代が変わってい