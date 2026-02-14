ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプ決勝。ケガを抱えながら出場した平野歩夢選手は７位と健闘し「精一杯な気持ちはみせられた」と語りました。決勝の舞台に立った村上市出身の平野歩夢選手。先月、複数箇所を骨折したばかりでけがを押しての出場です。地元、村上市には雄姿を見届けようと多くの人が駆け付けました。逆境や連覇の重圧をその滑りで跳ね返します。けがの影響を感じさせ