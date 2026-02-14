J２藤枝MYFCは２月14日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で松本山雅FCとホームで対戦し、２−０で勝利を収めた。前半から主導権を握った藤枝は１点が遠い時間が続いたが、60分に菊井悠介がFKを直接決めて先制。さらに76分にも菊井がPKを決めて２点をリードすると、このまま無失点で勝ち切った。藤枝は開幕節で岐阜に０−２で敗戦。今シーズン初の白星は、今季から指揮を執る槙野智章新監督にとってもJ初勝