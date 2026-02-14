佐藤のコーチが喜びを爆発。海外から大きな反響があった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーで、佐藤駿が五輪初出場で銅メダルを獲得した。フリーで186.20点をマークし、SPとの合計で274.90点という結果で、表彰台に上がった。 【関連記事】「これだけミスして悔しいはずなのに…」王者がまさかの失速も“人間力”が「神レベル」称賛の声が続々【冬季五輪】3位を確信した瞬間に涙を流した佐