「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）昨年２冠牝馬エンブロイダリーを輩出した出世レースから、今年もまたスター候補が誕生した。母にＧ１馬ノームコアを持つ良血馬ドリームコア（牝３歳、美浦・萩原）が好位から鮮やかに突き抜け、重賞初制覇を飾った。２着は１１番人気のジッピーチューン、３着には７番人気のヒズマスターピースが入った。勝ち時計は１分３２秒６（良）。ルメールは昨年のエンブロイダリーに続