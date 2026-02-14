おでんの祭典「静岡おでん祭2026」が2月27日から、静岡県静岡市「青葉シンボルロード」で開催される。静岡おでん祭2026同イベントでは、"しぞ〜かおでん"など、静岡の飲食店60店舗以上がそれぞれ個性的なおでんを提供するほか、日本全国8のエリアのご当地おでんが一挙に集結。過去最大規模での開催となる。開催日時は2月27日16:00〜21:00(一部店舗を除く)、2月28日10:00〜21:00(一部店舗を除く)、3月1日10:00〜18:00。会場は静岡市