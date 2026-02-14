角上魚類ホールディングスは2月13日、ひな祭りメニューの予約受付を角上魚類 各店で開始した。角上魚類のひな祭り「美味しいひなまつり」をテーマに、海の幸をふんだんに使用した各種寿司を用意している。「海鮮ひなちらし寿司」(1200円)は、まぐろ、サーモン、真鯛にいくらなど海鮮たっぷり、10種の具材をぎっしりとのせたちらし寿司。ご飯は具だくさんの五目すし飯を使用している。たけのこ、にんじん、ふき、かんぴょう、しいた