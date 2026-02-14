ノートンは2月13日、「2026年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:人工的な親密性編」を発表した。調査は2025年7月31日〜8月11日、18歳以上の成人1,000名を対象にインターネットで行われた。2026年版 ノートン サイバーセーフティインサイトレポート:人工的な親密性編○恋愛のアドバイス「人間よりAIを信頼」63%従来のリアルな社会的ネットワークの機能が弱まる中、人々は心の拠りどころをオンライン空間に求める傾