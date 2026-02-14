楽天の加入した前田健太が見せた“男気”心強い新戦力に、投手陣も心を寄せている。楽天の津留崎大成投手が自身のインスタグラムを更新。「投手会でした！マエケンさんご馳走様でした！」と綴ると同時に、前田健太投手ら25人の集合写真を掲載している。沖縄・金武で行われている春季キャンプ。メジャーからNPBに復帰した“マエケン”を含めて、食事会に出かけた様子だった。この光景をSNSなどで見たファンは「楽しそう！」